Мужчина зашел в магазин за сэндвичем и стал миллионером

Мужчина в американском городе Порт-Сент-Люси зашел перекусить в супермаркет и заодно приобрел лотерейный билет. Через несколько дней он сказочно разбогател, передает The Florida Lottery.

Когда 44-летний Трэвис Холл стер защитный слой, он увидел, что выиграл пять миллионов долларов (то есть 480,3 миллиона рублей). Он не сразу поверил в случившееся.

Победитель не сообщил, на что собирается потратить такой большой выигрыш. // фото: Amirali Mirhashemian / unsplash.com