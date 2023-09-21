21 сентября 2023, 18:30
Мужчина зашел в магазин за сэндвичем и стал миллионером
В США мужчина купил лотерейный билет вместе с сэндвичем и разбогател
Мужчина в американском городе Порт-Сент-Люси зашел перекусить в супермаркет и заодно приобрел лотерейный билет. Через несколько дней он сказочно разбогател, передает The Florida Lottery.
Когда 44-летний Трэвис Холл стер защитный слой, он увидел, что выиграл пять миллионов долларов (то есть 480,3 миллиона рублей). Он не сразу поверил в случившееся.
Победитель не сообщил, на что собирается потратить такой большой выигрыш. // фото: Amirali Mirhashemian / unsplash.com