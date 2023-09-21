21 сентября 2023, 11:56
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Команда Валерия Карпина не сумела победить в сентябре
Сборная России опустилась на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Ранее команда Валерия Карпина располагалась на 38-й позиции.
В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской командой Египта и одну игру со сборной Катара. Наши футболисты дважды сыграли вничью и проиграли один матч.
Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от официальных игр.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимают чемпионы мира - аргентинцы. На второй строчке Франция, на третьей - Бразилия. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin