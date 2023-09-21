Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Ранее команда Валерия Карпина располагалась на 38-й позиции.

В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской командой Египта и одну игру со сборной Катара. Наши футболисты дважды сыграли вничью и проиграли один матч.

Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от официальных игр.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают чемпионы мира - аргентинцы. На второй строчке Франция, на третьей - Бразилия. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin