31 января 2021, 10:35
Магнитная буря обрушится на Землю
Геомагнитная буря будет слабой, но может повлиять на самочувствие метеозависимых россиян
Россиян предупредили о геомагнитной буре в начале февраля. Буря будет слабой, но, тем не менее, метеозависимые люди смогут ощутить ее влияние на себе.
1 февраля из-за усиления солнечного ветра геомагнитная буря накроет Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
По оценке исследователей, буря будет уровня G1. Она может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций животных и птиц. Повышенная солнечная активность может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей – вызвать головную боль, слабость и сонливость. (фото minsknews.by)