Магнитная буря обрушится на Землю

Россиян предупредили о геомагнитной буре в начале февраля. Буря будет слабой, но, тем не менее, метеозависимые люди смогут ощутить ее влияние на себе.

1 февраля из-за усиления солнечного ветра геомагнитная буря накроет Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По оценке исследователей, буря будет уровня G1. Она может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций животных и птиц. Повышенная солнечная активность может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей – вызвать головную боль, слабость и сонливость. (фото minsknews.by)