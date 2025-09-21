Магазины обворовали в двух районах Петрозаводска

Подозреваемый в кражах молодой человек продал похищенное, полиция завела уголовные дела.

Сетевые магазины косметики на Перевалке и Древлянке обчистил 27-летний воришка. В одной из точек подозреваемый положил в рюкзак педикюрные ножницы, кусачки и два флакона духов и незаметно вышел из магазина. Продавцы недосчитались товаров на 6500 рублей.

На следующий день он вынес из магазина на Древлянке товаров на более чем 9000 рублей. Правоохранители вычислили вора. Ранее он уже был судим за кражи. Парню грозит до двух лет лишения свободы.