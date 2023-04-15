Лжеследователь напугал петрозаводчанку и оставил ее с кредитом

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что оказалась обманута мошенником, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил мужчина, который представился следователем. Он рассказал, что на имя женщины взят кредит. Чтобы заблокировать незаконную операцию, ей предложили самостоятельно оформить кредитные обязательства и отправить деньги на некий безопасный счет. Так 50 тысяч рублей отправились к злоумышленникам.

По заявлению горожанки проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com