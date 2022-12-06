Лыжный комплекс в Костомукше откроют в следующем году

Строительство физультурно-оздоровительного комплекса продолжается в Костомукше. В нем будут круглый год готовить к стартам биатлонистов и лыжников, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Кроме того, новая трасса и ФОК будут доступны обычным жителям. Лыжный центр сможет в сутки принимать до 400 человек. Внутри оборудуют тренерские, санузлы, раздевалки, вакс-кабины для подготовки лыж, массажные и медицинские кабинеты.

Подрядчик в данный момент монтирует металлокаркас и бетонирует колонны.

По графику строительство должно завершиться в октябре следующего года. Так что к новому лыжному сезону комплекс планируют открыть. Летом он также будет востребован, ведь здесь проходит и лыжероллерная трасса. // фото: пресс-служба правительства РК