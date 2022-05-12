Люксовый железнодорожный тур в Карелию продлили на май

Курсирование кругового туристического маршрута в Карелию из Москвы продлили на май. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Туристический поезд № 928/927 будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу 13, 20 и 27 мая в 20:35 и прибывать обратно по понедельникам в 9:15. Он будет следовать по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Карельская - Выборг - Москва.

В качестве отеля на колесах для путешественников на маршруте будет использоваться вагон класса «Люкс» с тремя комфортабельными купе. В каждом купе - два спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. В каждом купе есть все необходимое: фен, халат, полотенца, тапочки, косметический набор для мужчин и женщин.

Туристы будут проводить ночь в поезде, а днем знакомиться с достопримечательностями Петрозаводска, Сортавалы и Выборга. Запланированы различные экскурсии.

Приобрести билеты на поезд можно в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении. Фото: pixabay.com/analogicus