Люди утонули вместе с трактором в российской реке

В Якутии трактор вместе с людьми провалился под лед реки Лена. Выбраться водителю и пассажиру не удалось, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что двое жителей одного из сел выехали на реку в неположенном месте и провалились. Толщина льда в этом месте составляла 15 сантиметров.

Водолазы обнаружили утонувший трактор на глубине 6 метров. Людей внутри не было. Специалисты предположили, что водитель и пассажир попытались выбраться через верхний люк, но их унесло сильным течением.

На месте трагедии работают представители экстренных служб и правоохранители. // Фото: unsplash.com / Michael Fenton