12 декабря 2023, 12:57
Россия

Люди утонули вместе с трактором в российской реке

В Якутии транспортное средство провалилось под лед вместе с людьми

В Якутии трактор вместе с людьми провалился под лед реки Лена. Выбраться водителю и пассажиру не удалось, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что двое жителей одного из сел выехали на реку в неположенном месте и провалились. Толщина льда в этом месте составляла 15 сантиметров.

Водолазы обнаружили утонувший трактор на глубине 6 метров. Людей внутри не было. Специалисты предположили, что водитель и пассажир попытались выбраться через верхний люк, но их унесло сильным течением.

На месте трагедии работают представители экстренных служб и правоохранители. // Фото: unsplash.com / Michael Fenton

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Метки: 
якутия
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лед