Любителей спорта зовут на лыжный субботник в Новое Лососинное

Субботник пройдет 3 октября в 11:00 на лыжной трассе «Новое Лососинное». Сбор участников у шлагбаума в военный городок «Буран».

Федерация лыжных гонок Карелии предлагает любителей здорового образа жизни заранее подготовиться к зимнему спортивному сезону и вместе очистить трассы.

«Прошлая зима не была снежной, однако именно в Новом Лососинном снежный покров был устойчивым. Здесь проходили не только тренировки лыжников, но и различные республиканские соревнования»,

- сообщает пресс-центр министерства спорта Карелии.

По вопросам относительно субботников министерство спорта республики предлагает звонить по номеру: +7 911-417-7777 или обращаться на почту: pavel_ski@mail.ru

Фото: vk.com