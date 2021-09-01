Лунный денежный календарь на сентябрь 2021

Используйте наш календарь на сентябрь — и ваши шансы на достижение цели заметно возрастут. Вы сможете отследить движение Луны и реализовать свои планы для активного продвижения вперед. Ведь очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль.

Давать в долг: 16 сентября.

Не давать в долг: 4, 15, 25, 29 сентября.

Брать в долг: 29 сентября.

Не брать в долг: 1, 8, 18 сентября.

Отдавать долги: 28 сентября.

Не отдавать долги: 4, 18 сентября.

Пересчитывать деньги: 13 сентября.

Покупать кошелек: 7 сентября.

Покупать подарки: 10, 17 сентября.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 11, 24 сентября.

Подходящее время для крупных покупок: 11, 20 сентября.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 11, 20, 24 сентября.

Первая декада

1 сентября. Не рекомендуется вкладывать финансы, брать кредиты, заключать сделки, так как все финансовые операции принесут только убытки.

2 сентября. Стоит снизить свою финансовую активность. Траты не рекомендованы, также нельзя брать материальные средства в долг.

3 сентября. Благополучный и счастливый день для осуществления своей заветной мечты. Купите в этот день то, о чем мечтали и давно хотели, эта покупка будет удачной и принесет положительные эмоции.

4 сентября. Сегодня неподходящий день для сложных финансовых операций, перевода и получения денег, кредитов и займов.

5 сентября. Этот день довольно нейтрален и не обещает вам особенных проблем.

6 сентября. С помощью подарков шефу (или более сильному деловому партнеру) можно будет и бизнес активировать, и по карьерной лестнице продвинуться.

7 сентября. Сегодня именно тот день, когда стоит поменять кошелек. Хорошо бы еще и заговорить его на прибыль и достаток.

8 сентября. День особенного везения. Выбирайте, куда вам нужнее – в гипермаркет или в эксклюзивный бутик?

9 сентября. Время для отдыха и распределения бюджета. В этот день энергетика Луны будет обновляться, поэтому спонтанные действия могут привести к незапланированным тратам.

10 сентября. Чудесная дата, чтобы дарить подарки, приятные сюрпризы и заниматься благотворительностью.

Вторая декада

11 сентября Идеальное время для крупных покупок. Также можно совершать сделки, играть на курсе валют, открывать депозиты и т.д.

12 сентября. Благоприятное время для активности и достижения поставленных целей, однако денежные средства постарайтесь тратить экономно, чтобы избежать затруднений в будущем.

13 сентября. Благоприятное время для решения важных материальных вопросов с целью приумножения богатства, развития бизнеса.

14 сентября. Этот день благоприятен для решения всех споров и юридических вопросов. В случае удачного решения вопросов вас ждет щедрое денежное вознаграждение.

15 сентября. Не давайте деньги в долг: есть риск, что они вернутся к вам не скоро.

16 сентября. Не отказывайте близким, если они попросят в долг. Самому лучше не занимать.

17 сентября. Сегодня стоит подбить итоги и составить график расходов и доходов. Также рекомендуется порадовать родных и друзей приятными подарками.

18 сентября. Сегодня не стоит брать в долг и отдавать долги. Но можно обзавестись полезными знакомствами и заключить удачные сделки, которые принесут прибыль в будущем.

19 сентября. Сегодняшний день хорошо посвятить исполнению желаний. Важно помнить, что экономить на себе строго запрещено.

20 сентября. Прекрасное время, чтобы совершать крупные приобретения. Удачно сложится покупка автомобиля или же приобретение любой недвижимости.

Третья декада

21 сентября. Это неплохое время для того, чтобы просить о возвращении долга.

22 сентября. Сегодня проведение многих финансовых операций строго воспрещено.

23 сентября. Не рекомендовано брать банковские кредиты, особенно если все это касается взаимодействия с микрофинансовыми операциями.

24 сентября. Если вы давно планировали какой-то важный вклад и не могли на него решиться, сегодняшний день идеально подходит для его свершения.

25 сентября. Если даете деньги в долг – берите расписку. Иначе вас попытаются обмануть.

26 сентября. Максимальный эффект принесет обряд по снятию денежной порчи и очистка от бедности.

27 сентября. Можно оформлять завещание или хотя бы обратиться за консультацией по этому поводу.

28 сентября. В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью и торговлей. После обеда хорошо бы вернуть долги.

29 сентября. Держите деньги при себе, не стоит сегодня давать в долг, лучше одолжите сами. В этот день денежная энергия очень слабая.

30 сентября. Не самый удачный день для покупок, но можно отправиться за какими-то мелкими товарами. Фото автора