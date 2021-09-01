Жителей Карелии бесплатно обучают востребованным профессиям

До окончания текущего года в Карелии планируют обучить 720 человек на бесплатных курсах по 50 профессиям. В региональном правительстве сообщили, что направили учиться уже более 280 человек.

В сентябре начнется обучение по медицинскому и социальному уходу, сварочным технологиям, администрированию отеля, кузовному ремонту, туризму, ветеринарии, предпринимательству, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и другим направлениям.

Люди проходят подготовку по программам: графический дизайн, основы экскурсоведения, юриспруденция, воспитатель дошкольного образовательного учреждения, управление государственными и муниципальными закупками, государственное и муниципальное управление, предпринимательство, кадровое делопроизводство и правовое обеспечение кадровой работы, парикмахерское искусство, медицинский и социальный уход и другие.

Полученные знания помогают с дальнейшим трудоустройством, пояснили в правительстве. Так, Наталья Ильина и Яна Тухканен из Олонецкого района прошли обучение по компетенции «Медицинский и социальный уход». Теперь женщины работают в Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Артем Богадаев, безработный из Петрозаводска, обучался по профессии «Повар», трудоустроен в сеть ресторанов быстрого питания. Сварщик Дмитрий Никонов после обучения получил работу в АО «Петрозаводские коммунальные системы». Александр Кожаев из Кондопоги прошел обучение по компетенции «Сварочные технологии». Трудоустроен в ООО «Проект» по профессии.

Пройти обучение могут:

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных,

- люди в возрасте 50-ти лет и старше и предпенсионного возраста,

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста,

- желающие поменять место работы / планирующие дальнейший карьерный рост.

Жителям региона доступны очный или дистанционный форматы обучения. Длительность курсов зависит от выбранной программы / графика и составляет от двух недель до трех месяцев.

Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем программ можно на портале «Работа в России». // Фото: источник