Лунный денежный календарь на июль 2024

Самостоятельно составить план расходов, используя лунный график, сложно и долго. Поэтому мы составили его для вас в подробном виде. С помощью Лунного денежного календаря на июль вы без риска распределите свои финансовые средства и приумножите доходы.

Благоприятные дни для финансовых операций



Заключать контракты и подписывать договоры: 8, 12, 14, 17, 18, 24, 25, 28 июля.

Не заключать сделки: 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 22, 27, 31 июля.

Опасаться финансовых потерь: 2, 6, 7, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 31 июля.

Брать деньги в долг, оформлять кредит: 3, 4, 12, 14, 18, 20, 24, 28 июля.

Давать в долг, инвестировать: 14, 17, 18, 24, 25, 28 июля.

Не брать в долг: 2, 6, 7, 10, 15, 19, 22, 23, 26, 31 июля.

Возвращать долги: 3, 9 июля.

Не давать в долг: 7, 10, 11июля.

Делать крупные покупки: 3, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 24, 25, 28 июля.

Покупать кошелек: 8, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 27 июля.

Пересчитывать деньги: 1, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 28, 29, 30 июля.



Первая декада

1 июля. Не стоит рисковать большими суммами, делать крупные переводы, в том числе по старым контрактам.

2 июля. Не рекомендуются любые сделки, оплата счетов, внесение предоплаты. Бизнесмены рискуют принять неверное решение и «прогореть».

3 июля. День подходит для возврата долгов, можно приобретать то, в чем сомневались. Риск финансовых потерь минимальный.

4 июля. Покупки, сделанные сегодня, будут удачными, они принесут вам удовлетворение, но не тратьте последнее.

5 июля. В магазин можно идти только за самым необходимым. Сделки и контракты будут пусты, вы зря потратите деньги и силы.

6 июля. Любые денежные операции, даже если они планировались заранее, чреваты убытками в будущем.

7 июля. Не давайте в долг и не берите сами. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи.

8 июля. Трезво оценивайте свои возможности, и тогда манипуляции позитивно скажутся на финансах в долгосрочной перспективе.

9 июля. Удачный день для возврата долгов, погашения кредитов. Но покупки не рекомендуются: велика вероятность импульсивных решений, которые обернутся неприятностями.

10 июля. Подходящий день для обновления гардероба, покупок подарков, если есть для этого средства. Не рекомендуется брать и давать деньги в долг, особенно малознакомым людям.

Вторая декада

11 июля. Не рекомендуются крупные денежные операции, не следует давать деньги в долг. Удачной будет покупка кошелька, деньги в нем будут работать на вас.

12 июля. Благоприятно заключение договоров на покупку и аренду недвижимости, удачными окажутся траты на ремонт, покупку бытовой техники, мебели. Однако нужно быть внимательным к деталям.

13 июля. Рискуете столкнуться с сильным негативом и стрессом, не тратьте деньги зря.

14 июля. Прислушайтесь к интуиции. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль. Не рекомендуется: отказывать в материальной помощи родственникам и близким.

15 июля. Удачными будут покупки недорогих вещей по акциям и скидкам. Все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить.

16 июля. День подходит для благотворительности, для пожертвований и помощи нуждающимся.

17 июля. Сегодня можно давать в долг, делать инвестиции.

18 июля. Это одни из самых удачных дней в денежном лунном календаре. Особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

19 июля. Не берите в долг, лучше проведите ревизию своих финансов, пересчитайте деньги, это поможет грамотно спланировать бюджет.

20 июля. Сегодня можно брать деньги в долг, оформлять кредиты. Если вы хотели заменить кошелек, то сегодня самое время это сделать.

Третья декада

21 июля. Чтобы решить проблемы с деньгами, рекомендуется слушать интуицию, размышлять, советоваться с близкими. Не рискуйте.

22 июля . Лучше перенести финансовые дела на потом. Высок риск столкнуться с сильным давлением и непреодолимыми препятствиями.

23 июля. День подходит только для покупки товаров первой необходимости. Не поддавайтесь внезапным идеям, можно легко пострадать от козней врагов и негативных энергий.

24 июля. Сегодня хороший день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег. Не отказывайте себе и близким в небольших радостях.

25 июля. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

26 июля. Займитесь рутиной: оплатите счета, сделайте необходимые покупки.

27 июля. Все важные вопросы следует решать в другой день, а вот покупка кошелька будет способствовать разумной трате денег.

28 июля. Можно тратить и давать деньги в долг. Сегодня удачны покупки ценных вещей, транспортных средств. Продуманные сделки приносят прибыль, а кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

29 июля. Пересчитайте деньги.

30 июля. Не тратьте деньги попусту,лучше персчитайте их.

31 июля. Откажитесь от сделок, оплаты счетов, внесения предоплаты. // изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru