09 августа 2020, 16:26
Лифт едва не оторвал голову официантке в Москве
30-летняя женщина находится в реанимации
30-летняя женщина сломала шею в одном из московских кафе на Ясногорской улице. Ее голова застряла в дверях кухонного лифта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Предположительно, женщина просунула голову в лифт для еды, чтобы позвать повара, и случайно нажала кнопку подъемника. В итоге ее голова оказалась зажата в механизме.
Пострадавшую женщину освободили и госпитализировали, она находится в реанимации.