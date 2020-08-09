Лифт едва не оторвал голову официантке в Москве

30-летняя женщина сломала шею в одном из московских кафе на Ясногорской улице. Ее голова застряла в дверях кухонного лифта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предположительно, женщина просунула голову в лифт для еды, чтобы позвать повара, и случайно нажала кнопку подъемника. В итоге ее голова оказалась зажата в механизме.

Пострадавшую женщину освободили и госпитализировали, она находится в реанимации.