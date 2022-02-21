Личность убитого в Петрозаводске мужчины не могут установить

Следственный комитет обратился к жителям Петрозаводска с просьбой помочь в опознании человека, убитого в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Труп мужчины был найден 18 февраля на объекте коммунального хозяйства на окраине города. Личность погибшего до сих пор не могут определить.

Особая примета погибшего - татуировка на правом плече.

СК просит всех, кто знает людей с такой татуировкой, звонить по телефонам 8-953-549-69-78, 73-93-73, 73-93-64, 73-94-94.

По факту убийства проводятся следственные мероприятия, назначены различные экспертизы. Фото источника