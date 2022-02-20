По факту убийства мужчины в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По сообщению ведомства, 18 февраля на объекте коммунального хозяйства в столице Карелии был обнаружен труп человека с телесными повреждениями. Личность погибшего пока не установлена.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно о том, что в пятницу в микрорайоне Сайнаволок было найдено расчлененное тело мужчины. Сообщалось о том, что сегодня полиция будет ходить по домам жителей района. Фото pixabay.com/MIH83