21 февраля 2022, 18:35
Столкновение автомобилей в Костомукше попало на видео
Две машины не поделили перекресток в городе горняков
Сегодня в 16:59 в Костомукше произошла авария на одном из перекрестков. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как два автомобиля не смогли поделить сложный перекресток. Одна из машин, двигавшаяся по второстепенной дороге, не пропустила второе транспортное средство.
В результате столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено.