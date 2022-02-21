Столкновение автомобилей в Костомукше попало на видео

Сегодня в 16:59 в Костомукше произошла авария на одном из перекрестков. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как два автомобиля не смогли поделить сложный перекресток. Одна из машин, двигавшаяся по второстепенной дороге, не пропустила второе транспортное средство.

В результате столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено.