21 февраля 2022, 18:35
Происшествия

Столкновение автомобилей в Костомукше попало на видео

Две машины не поделили перекресток в городе горняков

Сегодня в 16:59 в Костомукше произошла авария на одном из перекрестков. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как два автомобиля не смогли поделить сложный перекресток. Одна из машин, двигавшаяся по второстепенной дороге, не пропустила второе транспортное средство.

В результате столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено.

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