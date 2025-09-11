Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

По данным экспертов, самым популярным автором среди жителей Карелии стала Ребекка Яррос - сразу две части романтического фэнтези цикла «Эмпирей» («Железное пламя» (18+) и «Четвертое крыло» (18+)) вошли в топ книжных предпочтений. Замыкает тройку лидеров по количеству прочтений культовая антиутопия от американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (16+).

По данным аналитиков книжного сервиса «Строки» самый «читающий возраст» в Карелии — примерно 40 лет. При этом женщины читают в два раза чаще, чем мужчины.

По данным онлайн-кинотеатра KION самой популярной киноновинкой у петрозаводчан стала фантастическая драма «Кракен» (12+) с Александром Петровым в главной роли. Отдавали предпочтения жители и более легкому комедийному жанру: например, картинам «Три сестры» (18+), «Нереалити» (18+). В основном зрители смотрели фильмы в будни (60%). На выходные пришлось только 40% смотрения, причем летом пользователи онлайн-кинотеатра больше проводили время на сервисе днем (до 18 часов), чем вечером.

В топе музыкальных предпочтений жителей республики этим летом лидирует патриотичная песня Татьяны Куртуковой – «Матушка». На втором месте оказался трек Жени Трофимова - «Поезда». Тройку лидеров замыкает «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti, NILETTO.

