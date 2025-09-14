Лето пока не спешит уходить

Согласно прогнозу гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно по северным районам, кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днём +17,+22°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +18,+20°С. Атмосферное давление будет падать.

Тех, кто выезжает на автомобиле в Санкт-Петербург на работу, ждет сухая дорога с хорошей видимостью при переменной облачности. В районе Свири и Лодейного Поля даже к полуночи будет довольно тепло: + 14, + 16 градусов.

Санкт-Петербург встретит хмурым небом, но без осадков. Вероятность дождя прогнозируется только после 16 часов. Температура днем +18, +19 градусов.