Лесные дороги будут усиленно патрулировать в Костомукше

В Костомукше установят посты и начнут патрулировать лесные дороги, чтобы защитить молодые ели от посягательств граждан в преддверии Нового года. В местном лесничество сообщили, что для предотвращения и пресечения нарушений лесного законодательства будут приняты усиленные меры.

Для выявления случаев транспортировки незаконно добытых новогодних елей установят посты, а лесные дороги будут патрулировать работники лесничества и полиция. За посягательство на лес предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

«Нарушение правил заготовки новогодних елей квалифицируется, как лесонарушение, со всеми вытекающими последствиями, - сообщили в лесничестве. - За незаконную рубку новогодней ели предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1, ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ и уголовная ст. 260 УК РФ». (фото pixabay.com, Waldrebell)