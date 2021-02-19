19 февраля 2021, 10:10
Общество

Лес, кварцит и ягоды могут успешно продвинуть северный район Карелии

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский принял участие в онлайн совещании по социально-экономическому развитию Муезерского района

17 февраля прошло онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Муезерского района. В режиме видеоконференции были подведены итоги муниципального образования за 2020 год и намечены планы на текущий год. 

В целом по району можно отметить снижение численности населения и рост безработицы в сравнении с предыдущим годом. 

Основные виды деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства – торговля и лесозаготовки. Все предприятия лесной промышленности в районе входят сегодня в холдинг «Segezha Group». К вопросу использования лесных ресурсов Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость лесовосстановления, интенсификации лесопользования. 

Развитие сельского хозяйства на территории Муезерского района в основном  связано с товарным рыбоводством.  В настоящее время на территории района действуют шесть форелевых хозяйств. Глава администрации Александр Пашук заметил, что вопреки расхожему мнению развитие форелеводческих хозяйств при грамотном подходе не наносит вреда экологии и способно приносить в район значительную прибыль.

Между тем Глава республики Артур Парфенчиков отметил мизерные годовые инвестиции, поступающие в район. В прошлом году эта сумма составила 18 млн рублей. 

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский принял участие в совещании, находясь в своем избирательном округе. В режиме видеоконференции депутат высказал несколько предложений Главе республики, в частности, по ситуации с некачественной водой.

На прошлом заседании Заксобрания мы с депутатом Владимиром Семёновым ставили вопрос по мероприятиям, способным улучшить качество питьевой воды, но не нашли поддержки в лице коллег. Просим Главу Карелии взять вопрос на личный контроль, 

- сказал Мазуровский.

Участники совещания обсудили кадровый голод, возможность включения Муезерского района в Арктическую зону, вопросы транспортного сообщения.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что сегодня успешное развитие района возможно благодаря «трем китам» - это лес, кварцит и «Ягоды Карелии». В числе приоритетных направлений он отметил также развитие туризма.

 

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