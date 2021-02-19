Пожилые жители Карелии могут продлить больничные

Жители Карелии старше 65 лет получили право продлить больничные на новый срок - с 20 февраля по 5 марта. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года, которое касается ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Возможность продлить больничный есть у людей, живущих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Документ вступает в силу со дня его подписания - 18 февраля. Фото twimg.com