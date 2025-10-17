Легковой автомобиль подбил автобус в Петрозаводске

Автобус № 32 попал в ДТП в центре Петрозаводска. Дорожный инцидент произошел на проспекте Ленина напротив здания правительства. Камера наблюдения запечатлела, как в городской автобус перестроился легковой автомобиль.

Автобус двигался вниз по проспекту, в ряд перед ним успели перестроиться несколько автомобилей. Еще одному участнику дорожного движения сделать это не удалось, несмотря на включенный поворотник. В итоге легковушка притерла автобус.

Несколько дней назад Лесной проспект не поделили автомобиль «Нива» и троллейбус.

Новый автобусный маршрут заработал в столице Карелии 15 октября. Автобус № 32 курсирует между Университетским городком и центром города.