17 октября 2025, 12:35
Легковой автомобиль подбил автобус в Петрозаводске
Автобус № 32 утром в пятницу попал в ДТП
фото стопкадр
Автобус № 32 попал в ДТП в центре Петрозаводска. Дорожный инцидент произошел на проспекте Ленина напротив здания правительства. Камера наблюдения запечатлела, как в городской автобус перестроился легковой автомобиль.
Автобус двигался вниз по проспекту, в ряд перед ним успели перестроиться несколько автомобилей. Еще одному участнику дорожного движения сделать это не удалось, несмотря на включенный поворотник. В итоге легковушка притерла автобус.
Несколько дней назад Лесной проспект не поделили автомобиль «Нива» и троллейбус.
Новый автобусный маршрут заработал в столице Карелии 15 октября. Автобус № 32 курсирует между Университетским городком и центром города.