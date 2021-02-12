«Легкое дыхание» вернут врачи санатория «Марциальные воды»

В 2020 году мир накрыла пандемия коронавируса COVID-19. Миллионы людей уже столкнулись с этим опасным недугом. Как быстро восстанавливается организм после болезни? Удается ли полностью вернуть здоровье пораженным органам и системам? Нужна ли реабилитация тем, кто перенес болезнь в легкой форме? Эти вопросы волнуют не только бывших пациентов коронавирусных стационаров, но и тех, кто болеет бессимптомно.

Согласно заключениям российских и зарубежных ученых и врачей, все пациенты, выздоровевшие от коронавирусной инфекции, нуждаются в реабилитации, длительность которой зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. С каждым днем врачи и ученые все больше узнают о болезни и ее последствиях. Как оказалось, помимо легких вирус также поражает желудок, кишечник, сердечно-сосудистую систему, почки, периферическую нервную систему и даже головной мозг.

Эффективную реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции предлагает своим гостям старейший карельский санаторий «Марциальные воды». Для каждого пациента здесь разрабатывается индивидуальный комплекс мероприятий в рамках оздоровительных программ санатория. Он зависит от тяжести заболевания, степени поражения органов и систем организма, актуального состояния человека, имеющихся противопоказаний и других заболеваний, в том числе хронических.

Главный врач санатория «Марциальные воды» Валентина Савкина подробно рассказала нашему изданию о возможностях реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, о программе "Легкое дыхание", а также о преимуществах восстановления именно в этом лечебно-оздоровительном учреждении.

- Валентина Викторовна, когда возникла идея программы "Легкое дыхание"?

- Эту программу мы разработали еще до пандемии для пациентов с различными заболеваниями дыхательной системы, болезнями лор-органов, для часто болеющих ОРВИ и гриппом и тех, у кого слабый иммунитет, стрессы, депрессии и синдром хронической усталости. После начала пандемии коронавируса стало понятно, что вопрос реабилитации будет как никогда актуальным, поэтому наши специалисты адаптировали программу в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Наш санаторий участвует во втором этапе медицинской реабилитации, то есть может принимать пациентов после окончания их лечения в стационаре.

Начинать реабилитацию необходимо как можно раньше, ведь своевременность значительно повышает шансы на полное восстановление. Проводить реабилитацию после такого серьезного заболевания лучше под контролем профессионалов. У нас все пациенты находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

Программа направлена в первую очередь на восстановление нормальной работы легких. Ее основными задачами являются избавление пациентов от таких остаточных явлений, как длительный кашель и одышка, лечение и профилактика иммунодефицита, адаптация к привычным физическим нагрузкам.

- Какие возможности вашей лечебной базы задействованы в программе?

- Оздоровительный и реабилитационный эффект достигается благодаря целому комплексу процедур. Так, в состав программы входят сухие углекислые ванны. Они нормализуют процессы вентиляции и газообмена в легких, улучшают кровообращение, способствуют снижению интоксикации и устранению тканевой гипоксии, активизируют иммунную систему, улучшают состояние сосудистой стенки, снижая риск развития тромбозов, нормализуют сон, снимают усталость.

Оксигенотерапия насыщает кислородом кровь пациента, что очень важно как раз для тех, кто перенес COVID-19. Массаж грудной клетки способствует восстановлению дренажной функции лёгких. Хвойные ванны усиливают кровообращение. В результате улучшается питание тканей, ускоряется выведение токсинов и шлаков. Плавание в бассейне помогает тренировать ослабленные болезнью диафрагму и вспомогательные дыхательные мышцы: давление воды заставляет их работать активнее, благодаря чему дыхательный аппарат и общая выносливость восстанавливаются быстрее.

Галотерапия несет в себе сразу несколько функций. Это и ингаляционное очищение бронхов, и воздействие на иммунитет, и релаксация. Интерьер соляной пещеры, приятная музыка, приглушенный свет дают прекрасный психотерапевтический эффект.



В программе «Легкое дыхание» применяются следующие виды аппаратной физиотерапии: светотерапия, низкочастотная магнитотерапия и высокочастотная импульсная магнитотерапия, электрофорез лекарственных препаратов, СМТ-терапия (лечение синусоидальными модулированными токами), ультразвуковая терапия.

Конечно же, в программу входят ежедневный прием нашей уникальной марциальной воды, диетотерапия, дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой и терренкур (прогулки на свежем воздухе).

- Какова стоимость путевки по этой программе?

- От 2750 рублей за сутки. В стоимость входит лечение, проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание плюс полдник.

- Есть ли возможность пройти этот курс бесплатно?

- Пока мы принимаем пациентов на коммерческой основе, но уже в ближайшем будущем путевки в наш санаторий можно будет получить после выписки из стационара и по полису ОМС.

В конце прошлого года мы получили лицензию на медицинскую реабилитацию в стационарных условиях. В январе написали письмо в комиссию по разработке территориальной программы и предложили «Марциальные воды» в качестве базы для проведения реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Как раз сейчас рассматривается вопрос о направлении к нам пациентов по полису ОМС. У нас есть все основания полагать, что он будет решен положительно. Как только мы будем включены в маршрутизацию, сразу выйдем на контакт со стационарами.

- Сколько длится программа?

- 12-14 дней. Этот срок выбран не случайно. За это время пациенты как раз успевают пройти полный курс реабилитации без лишней нагрузки на организм. На меньший период нет смысла приезжать, ведь тогда не будет ожидаемого эффекта от процедур, тем более какое-то время уходит на адаптацию к новому месту, лесному воздуху, к нашей марциальной воде.

- А что вы предлагаете тем, у кого дыхательная система не пострадала, но из-за коронавируса возникли другие заболевания?

- По традиционной путевке к нам могут приехать те, у кого из-за коронавируса обострились хронические заболевания. Уже известно, что эта болезнь серьезно ослабляет иммунитет и негативно влияет на «слабые места» в органах и системах. Если с легкими все в порядке, то после консультации с врачом мы предложим пациенту помощь в восстановлении именно пострадавших органов. Для этого у нас есть и целебная вода из источников, и лечебные грязи, и целый ряд физиопроцедур и других реабилитационных мероприятий.

- Можно ли приезжать только на процедуры?

- У нас действительно был такой опыт работы. И сейчас в связи с улучшением эпидемиологической обстановки мы снова к этому возвращаемся, так как много желающих приезжать к нам по курсовкам, то есть только на процедуры. Дорога из Петрозаводска хорошая, да и местные жители с удовольствием нас будут посещать. Только для этого обязательно надо оформить санаторно-курортную карту и взять в поликлинике справку о благополучном эпидокружении.

- Сказался ли коронакризис на работе вашего учреждения?

- Конечно, да, однако благодаря субсидии и другим мерам поддержки карельского правительства санаторий работает и даже улучшает условия приема пациентов. Недавно у нас установили современный лифт. Идет постепенное обновление номерного фонда. Иногда люди ошибочно думают, что соседний оздоровительный центр «Дворцы» тоже относится к нам. Недавно был ряд публикаций о продаже их имущества, и нас буквально засыпали вопросами об этом. Так вот, еще раз хотим сказать, что не имеем к ним отношения. Наш санаторий благополучно работает, активно модернизируется материальная база, регулярно выплачивается зарплата, идет прием пациентов – одним словом, все в порядке.

- Какие лечебно-оздоровительные направления еще есть в санатории?

- Мы принимаем на реабилитацию пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе после операций, и с заболеваниями периферической нервной системы. Для этих целей уже закуплено медицинское оборудование, подготовлены палаты со специальными кроватями и оборудованными для маломобильных пациентов санузлами. Конечно, в планах продолжать обновлять и расширять нашу лечебную базу. Перечень предоставляемых процедур и сейчас довольно внушительный, но есть еще методики, которые мы хотим внедрить.

- Как попасть на лечение в ваш санаторий?

- Путевки можно приобрести в доме профсоюзов на Дзержинского, 3. На наших сайтах марцводы.рф и курорт.марцводы.рф есть возможность онлайн-бронирования. Пожилым пациентам путевку часто помогают оформлять дети или внуки. Достаточно заполнить и отправить простую заявку, получить счет и оплатить его удобным способом.

По России работает целая сеть агентов, которые реализуют путевки в наш санаторий. Мы также сотрудничаем с большим количество туроператоров, через которых можно приехать к нам по ваучерам, выданным за несостоявшиеся поездки в другие страны.

В этом году мы участвуем в третьем этапе госпрограммы «С кешбэком по России», которая позволяет вернуть 20% стоимости путевки. Сэкономить при покупке можно и с помощью наших акций. Это, например, раннее бронирование, «горящие» путевки, скидка для постоянных клиентов и членов всех профсоюзных организаций Карелии. Сейчас у нас стартует акция по предоставлению расширенного пакета медицинских услуг в рамках традиционной путевки. Те, кто приедут к нам с февраля по май текущего года, смогут получить больше процедур, чем обычно.

По всем вопросам можно бесплатно проконсультироваться по телефону 8 800 100 17 19. Приглашаем в «Марциальные воды» за здоровьем, легким дыханием и полноценным отдыхом в уникальном уголке прекрасной карельской природы!

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