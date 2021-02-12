Выставка «Знатные меха» пройдет в Петрозаводске

На выставке-ярмарке «Знатные меха» из города Кировска представлен огромный выбор верхней меховой одежды разного фасона, цвета, размера и ценовой категории - около 1000 наименований! Отличная возможность накануне Дня Святого Валентина порадовать любимую новой шубкой!

На выставке можно будет приобрести:

- изделия из меха: норка, астраган, кёрли, мутон

- головные уборы (ондатра, овчина, норка, песец)

- меховые жилетки из песца, чернобурки

На ярмарке будут представлены различные фасоны и модели шуб: москвичка, свингер, бабочка, рубашка, поперечка, баллон, с капюшоном и без, с укороченным рукавом и без, шубки-трансформеры, шубки-автоледи. В наличии популярные сейчас модели прямого силуэта с капюшоном, превращающимся в красивый воротник, который прикрывает и в то же время украшает плечи, и модные шубки, имеющие рукава-клеш и с самыми разнообразными воротниками: стоечкой или классическим английским.

Вся продукция только российского производства, по доступным ценам. Размерный ряд от 40 до 68. Действуют акции и скидки. Есть возможность обмена старой шубы на новую с доплатой.

Подробности уточняйте у продавцов или по телефону: 8-800-250-19-15 (звонок бесплатный).

Узнать ассортимент и оставить заявку можно на сайте zmeha.ru.

Если вы хотите приобрести для себя высококачественную красивую шубу, то обязательно стоит посетить меховую ярмарку в ТРЦ «Тетрис» ( ул. Маршала Мерецкова, 11).

Ярмарка будет работать только два дня - 13-го и 14-го февраля.

На правах рекламы. Информацию об организаторе, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения узнавайте в точках продаж или по т. 8-800-250-19-15. Продажи осуществляет ИП Шубина О.А. ОГРН 319435000033340.