26 августа 2023, 16:32
Легкоатлеты из Петрозаводска стали лучшими на спартакиаде в Вологде
Карельская команда победила на летней спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада
Победителем XIX летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада стали легкоатлеты из Петрозаводска. Соревнования проходили в Вологде, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия» ВКонтакте.
Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 11 городов. Петрозаводск представляла спортивная школа олимпийского резерва № 3.
Наша команда победила. Золотой медали у легкоатлетов карельской столицы на этих соревнованиях не было с 2013 года. // фото: viarprodesign/ freepik.com