Легкоатлеты из Петрозаводска стали лучшими на спартакиаде в Вологде

Победителем XIX летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада стали легкоатлеты из Петрозаводска. Соревнования проходили в Вологде, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия» ВКонтакте.

Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 11 городов. Петрозаводск представляла спортивная школа олимпийского резерва № 3.

Наша команда победила. Золотой медали у легкоатлетов карельской столицы на этих соревнованиях не было с 2013 года. // фото: viarprodesign/ freepik.com