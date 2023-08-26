Универсальная спортплощадка появилась в Петрозаводске

Благоустройство Нигиницкого сквера завершили на Перевалке. Работы провели в рамках программы о комфортной городской среде, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

На общественной территории установили универсальную спортивную площадку 30 на 15 метров с резиновым покрытием. Здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол.

Вокруг площадки сделали пешеходные дорожки, поставили уличные тренажеры, комплекс для воркаута со шведской стенкой, брусьями, гимнастическими кольцами и канатом, турниками, наклонной скамьей, трехуровневыми скамейками и двухсекционным рукоходом.

На разминочной площадке установили тренажеры верхней тяги, жима ногами, жима от груди, горизонтальный велотренажер, лыжный ход, маятник, райдер, степпер, шаговый тренажер. Осенью в Нигиницком сквере планируют оборудовать освещение. // фото: pikisuperstar/ freepik.com