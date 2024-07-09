Легкоатлет из Петрозаводска завоевал медаль всероссийских соревнований

Бронзовую медаль кубка России по легкой атлетике завоевал петрозаводский легкоатлет Андрей Лукин. Состязания проходят в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Спортсмен пробежал 100 метров за 10,35 секунды. Он - воспитанник петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №3.

Андрей Лукин занимается под руководством тренеров Аниты Сигаревой и Александра Смирнова. // фото: администрация Петрозаводска