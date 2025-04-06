Легкий морозец ночью обещают в Карелии

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем прогнозируют небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами до -14, днем 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем +2;

В Кондопоге ночью -5, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем +2;

В Олонце ночью -4, днем +4;

В Пудоже ночью -8, днем +4;

В Сегеже ночью -9, днем +1;

В Сортавале ночью -5, днем +5;

В Суоярви ночью -7, днем +3.