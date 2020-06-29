Лечебно-оздоровительный центр задолжал работникам миллионы по зарплате

ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Марциальные воды» задолжало своим 45 сотрудникам более трех миллионов рублей по зарплате. Нарушение трудового законодательства было выявлено в ходе проведенной прокуратурой Петрозаводска проверки, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора организации. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье «невыплата заработной платы».

Кроме того ведомство в интересах 22 сотрудников направило в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты на общую сумму 1 миллион 960 тысяч рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил заявления.

Расследование дела и погашение долга находятся на контроле прокуратуры.