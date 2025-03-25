Лариса Подсадник рассказала о подготовке Карелии к 80-летию Победы

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник рассказала о подготовке республики к 80-летию Победы в студии телеканала «Ника плюс».

На учете Управления по охране объектов культурного наследия Карелии находится 410 воинских захоронений. Жители поселков, где есть заброшенные и неухоженные места памяти, могут обратиться в правительство или лично к Ларисе Подсадник, чтобы эти захоронения внесли в реестр и назначили тех, кто будет за ними ухаживать.

Почти 25 тысяч «детей войны» - это граждане, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, получат по 5000 рублей к празднику. На это выделено 128 млн рублей. Уже в Карелии вручено 1200 юбилейных медалей, всего таких получателей в республике 1649 человек.

Парад Победы в Петрозаводске состоится 9 мая в 11 часов на площади Кирова, с форматом акции «Бессмертный полк» пока не определились. Обо всем подробнее в нашей программе «От первого лица». // Видео: телеканал «Ника плюс».