Lamborghini выпустила рекламное видео, снятое в Карелии

Местом действия нового рекламного ролика Lamborghini стала Карелия, сообщает сайт CarsWeek.

Lamborghini Urus хорош где угодно. Это можно считать главной идеей нового рекламного ролика итальянского кроссовера. 650-сильный автомобиль испытали не только в городских условиях, но и в гораздо менее приспособленной к высоким скоростям местности.

Заряженная машинка весьма бодро носится в лесах Карелии, смело преодолевая редкие лужи, и даже форсирует железнодорожный переезд. Титры сообщают, что это окрестности озера Толвоярви в Суоярвском районе Карелии. Операторская работа – прекрасна!

В России Lamborghini Urus носит звание бестселлера марки: ему принадлежит доля в 74% от всех купленных у нас в стране Lamborghini. Оставшиеся проценты делят между собой Huracan и Aventador.

В движение этот эффектный спортивный кроссовер приводит 650-сильный 8-цилиндровый мотор с парой турбокомпрессоров с рабочим объёмом 4 литра.

В связке с ним трудится 8 ступенчатая АКПП. Привод – полный. До сотни кросс удастся разогнать всего за 3,6 секунды, его максимальная скорость доходит до отметки в 305 км/ч.

На сайте объявлений, за «Ламбу» Urus с пробегом, продавцы просят от 18 до 46,5 миллионов рублей.

Фото с сайта carsweek.ru