LAMBA: ваша выгодная инвестиция

Жилье в новом современном доме в Сортавале идеально подходит для сдачи в аренду

Фото: ООО «Нова-Реалти»

Благодаря своей востребованности у туристов, Сортавала предоставляет прекрасные перспективы для сдачи жилья в аренду на короткий срок, что повышает инвестиционную привлекательность местной недвижимости.

Инвестиции в жилой дом LAMBA обещают высокую доходность. С увеличением потока туристов в Сортавалу, владельцы квартир могут рассчитывать на стабильный доход от аренды. Для тех, кто планирует приобретение, доступна программа семейной ипотеки*. Она позволяет получить выгодные условия кредитования независимо от возраста детей, что делает покупку квартиры еще более доступной для семей.

В комплексе представлен разнообразный ассортимент квартир, отличающихся планировками и габаритами.

Жилой дом расположен в удобном районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, кафе, школы и другие социальные объекты, что делает жизнь здесь максимально комфортной для всех жителей.

Не упустите возможность стать владельцем квартиры в жилом доме LAMBA! Осталось всего несколько последних квартир. Для получения более подробной информации и записи на просмотр звоните по телефону: 8 (8142) 59-47-47. Офис продаж находится по адресу: Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29.

Инвестируйте в свое будущее с LAMBA!

*Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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