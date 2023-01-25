25 января 2023, 09:55
Лабинов представил нового директора совхоза «Толвуйский»
Министр надеется, что Шпет сможет реализовать планы по развитию совхоза
Генеральным директором совхоза «Толвуйский» стал Федор Шпет. Нового руководителя коллективу представит министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. Об этом чиновник сообщил в своем телеграмм-канале.
Лабинов считает, что Шпет «сможет реализовать намеченные ранее планы по развитию ОАО «Совхоз «Толвуйский», в числе которых инвестиционный проект по строительству современного животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада коров».
По информации ИА «Республика», Шпет был конкурсным управляющим на Медвежьегорском молокозаводе. Тогда к нему возникли вопросы у прокуратуры. // фото телеграм-канала Владимира Лабинова