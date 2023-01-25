Лабинов представил нового директора совхоза «Толвуйский»

Генеральным директором совхоза «Толвуйский» стал Федор Шпет. Нового руководителя коллективу представит министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. Об этом чиновник сообщил в своем телеграмм-канале.

Лабинов считает, что Шпет «сможет реализовать намеченные ранее планы по развитию ОАО «Совхоз «Толвуйский», в числе которых инвестиционный проект по строительству современного животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада коров».

По информации ИА «Республика», Шпет был конкурсным управляющим на Медвежьегорском молокозаводе. Тогда к нему возникли вопросы у прокуратуры. // фото телеграм-канала Владимира Лабинова