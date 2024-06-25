Квартиры должников предложили арестовывать и продавать

Жители Карелии задолжали по коммунальным платежам почти три миллиарда рублей. Львиная часть – это задолженность за отопление (2,2 млрд рублей). Об этом сообщили в карельском госкомитете по жилищному надзору со ссылкой на региональный Минстрой.

«30% должников живут в домах, признанных аварийными, а значит большая часть таких граждан живет в достаточно комфортных условиях. Сумма задолженности у некоторых достигает миллиона рублей. Причем некоторые жильцы просят отключить квартиры от коммунальных благ, потому что жить в них не планируют»,

- сообщается в паблике жилищного надзора.

Власти республики предложили разработать механизм, который позволил бы арестовывать квартиры должников, брошенные квартиры для последующей продажи и погашения долгов за ЖКХ. // фото «Петрозаводск гвоорит»