Квартира в ЖК «Компас»: отделка под ключ за 100000 рублей

Строительная компания «Нова» проводит выгодную акцию на ограниченное количество квартир в новом жилом комплексе

Новый дом от строительной компании NOVA в жилом комплексе «Компас» точно порадует вас и ваших гостей. «Компас» расположен в стремительно развивающемся районе Перевалка, в расширенном центре города.

«Все квартиры будут переданы жильцам с нашей фирменной чистовой отделкой. А это значит, что все «грязные» работы застройщик уже сделал за вас. Вам остается лишь выбрать обои и напольное покрытие и можно приступать к созданию интерьера мечты»,

- сообщили в компании.

На ограниченное количество квартир в этом доме доступна отделка под ключ всего за 100 000 рублей*.

Это отличное предложение для тех, кто хочет сразу после получения ключей наслаждаться комфортом и уютом своего нового жилья, а не заниматься ремонтом.

Просторная просматриваемая входная группа со входом на уровне тротуара и с домофоном в теплом тамбуре порадует вас уже на этапе подхода к дому.

Дизайнерская отделка, понятная навигация для ваших гостей, комнаты для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов, которые позволяют сэкономить место в вашей квартире и избежать подъема этих вещей на лифте.

Надежные и бесшумные лифты, мягкие уголки для отдыха, зона для дежурства консьержа, санузел на первом этаже и лапкомойка для вашего питомца – всё это тоже общие пространства в жилом комплексе «Компас» для вашего комфорта.

Благодаря подземному паркингу и гостевой парковке возле дома, будущие жители «Компаса» всегда найдут, где припарковать свой автомобиль.

Для вашей безопасности и спокойствия въезд на территорию дома будет организован через шлагбаум. А также установим камеры видеонаблюдения на первом этаже и в лифтах.

Выбирайте комфорт! Выбирайте жилой комплекс «Компас»!

Доступна семейная ипотека**. Подать заявку и узнать подробности можно совершенно бесплатно в отделе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29 и по телефону: 8 (8142) 59-47-47.

* Общий срок проведения Акции: с 1 апреля по 31 мая 2025 года. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие 18- летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации. Акционное предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью 48 кв.м., расположенных на 5,7,8 и 9 этажах Жилого комплекса «Компас-3». При заключении договора участия в долевом строительстве на приобретение квартиры Участник Акции получает возможность заказать отделку квартиры «под ключ» за 100 000 (сто тысяч) рублей. Комплектация отделки: «базовая». Акция действует только при 100% полной наличной оплате. Количество квартир, участвующих в Акции ограничено. Предложение не является публичной офертой. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участие в Акции не является обязательным. Подробные условия здесь. Проектная декларация на Жилой комплекс «Компас-3» размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.

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