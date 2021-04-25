Куда пойти и что посмотреть в Пасхальную неделю

Сегодня, 25 апреля, православный мир празднует Вербное воскресенье. А следующая за ним неделя — Пасхальная, или Страстная. Именно в это время начинают приводить в порядок дом, готовить угощения к столу.

В связи с этим сегодня мы рекомендуем начать подготовку заранее вместе с Выставочным залом Музея-заповедника Кижи. Участвуя в программе, вы сможете своими руками смастерить сувенир на выбор, а также посетить авторские экскурсии в зале и фондохранилище музея. Будет интересно сходить и с детьми.

Все мероприятия пройдут в здании музея на пл. Кирова, 10а. Вход в музей и экскурсии платные, но суммы очень небольшие.

27 апреля: Мастер-класс по изготовлению Пасхального сувенира в техниках витраж, изонить, декупаж. Предварительная запись.

27 апреля в 17.00: Авторская экскурсия по экспозиции фондохранилища «Вещие сны и видения из древнерусских рукописей». Ведёт кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник М.Г. Бабалык, исследователь древнерусской книжности.

28, 29 и 30 апреля: Мастер-классы по изготовлению Пасхального сувенира в техниках витраж, изонить, декупаж. Предварительная запись.

30 апреля в 16.00: Авторская экскурсия по выставке «Белее снега, краснее солнца». Экскурсовод — куратор выставки Рычкова Екатерина. Также только на экскурсии у вас есть возможность понаблюдать за работой вышивальщицы и узнать у неё некоторые секреты. // Фото: Музей-заповедник Кижи