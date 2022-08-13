Кубок главы Карелии разыграют на льду в Кондопоге

Четыре команды поборются за хоккейный трофей. С 23 по 25 августа в Кондопоге будет проходить хоккейный турнир на Кубок главы Карелии (12+).

На льду встретятся четыре команды – «АКМ-Юниор» из Тульской области, «Арктика» из Мурманской области, «СКА-Варяги» из Петербурга и «СКА-Карелия» из Кондопоги.

Первая игра турнира состоится 23 августа в 13:00, следующий матч пройдет в этот же день в 17:00. Вход для зрителей в Ледовый дворец свободный. (фото unsplash.com, Mariah Hewines)