«КСМ»: свежее видео со стройплощадки роботизированной фермы в Пряже

О ходе строительства рассказал производитель работ Игорь Печорин

Молочная ферма будет построена на территории бывшего зверосовхоза, на территории пгт. Пряжа (в двух километрах от трассы «Кола» в сторону Сортавалы). Заказчик – АО «Совхоз «Ведлозерский», генеральный подрядчик – АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Основное назначение фермы – разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого коровьего молока, дополнительными продуктами предприятия станет мясо технологически выбракованных коров, нетели, бычки, а также органическое удобрение.

Площадь территории обширная, больше 180 тыс. кв. м., из них площадь застройки - около 70 тыс. кв. м. Планируется построить четыре десятка зданий различного назначения, как отдельностоящих, так и связанных между собой: два коровника на 600 голов каждый, молочный блок, родильное отделение, три телятника, рассчитанных на разный возраст животных, ветеринарный блок, склад кормов, сараи для хранения сена, навозохранилище и т.д.

К настоящему моменту залиты фундаменты двух коровников и двух телятников, родильно-сухостойного отделения, площадок карантирования, буртирования навоза, складов под хранение сена. Выполнены работы по устройству подпорных стен. Выполняется вертикальная планировка, устройство ограждения территории фермы, бетонирование плит силосных троншей, устройство плиты склада концентрированных кормов и т.д. Параллельно ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей водопровода и канализации.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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