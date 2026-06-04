«КСМ» поделилась новостями со стройплощадки в Костомукше

Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, рассчитанный на 200 мест, станет самым крупным социальным учреждением, построенным в республике за последние 30 лет

Фото – ТПП Карелии

Основные работы на строительной площадке – монтаж монолитной коробки здания. Параллельно ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей.

Подробно о ходе строительства объекта рассказал в видеосюжете производитель работ Сергей Мороз.

Напомним, что дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов рассчитан на 200 мест. Территория заведения составит 3,5 гектара, а площадь самого здания - почти 17 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное, но большая часть технических и административных помещений, а также пищеблок расположатся в цокольном этаже. Таким образом, 3 этажа будут полностью отданы под проживание. Комнаты для проживания преимущественно двухместные, есть небольшое количество одноместных палат. В каждой комнате предусмотрен балкон, что немаловажно для постояльцев, не имеющих возможности выходить на улицу. На уличной территории будет организована парковая зона, площадка для занятий физкультурой, площадка с уличными тренажёрами, площадка для занятий садоводческой деятельностью.

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