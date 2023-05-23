Крыши двух районных больниц в Карелии начали ремонтировать

Медицинские учреждения в Карелии начали готовить к осени и зиме. По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, главное – это обеспечить бесперебойную подачу воды и тепла, а также отремонтировать кровлю.

Это позволит избежать протечек, отметил министр. Он также упомянул о необходимости провести фасадные работы.

- Зимой это делать очень трудно,

- заявил Охлопков.

В данный момент крышу ремонтируют в приемном покое Сегежской ЦРБ, также начали реконструкцию кровли терапевтического корпуса. Ремонтируют крыльцо, подвал, сети водоснабжения. Крышу заменят и в Медвежьегорской ЦРБ.

- В Межрайонной больнице № 1, Питкярантской ЦРБ, городской поликлинике № 4, на фельдшерско-акушерском пункте в поселке Березовка Кондопожского района, где полностью, а где частично, ремонтируем сети водоснабжения и водоотведения, вентиляцию, - подытожил министр. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте