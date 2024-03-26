Крупную партию поддельных сигарет выявили в Карелии

В Олонецком районе полицейские выявили факт реализации поддельных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В помещении торговой точки в одном из поселков района были обнаружены 2700 пачек сигарет, которые не имели обязательной маркировки акцизными марками РФ. Продукция была изъята.

В отношении владельца магазина проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Коммерсанту грозит до трех лет лишения свободы со штрафом. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson