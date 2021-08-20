Круизный маршрут для туристов из Москвы запустили в Карелию

РЖД запустили с 13 августа новый круговой маршрут выходного дня. Круизный поезд отправляется вечером в пятницу и прибывает назад утром в понедельник. Состав курсирует по маршруту Москва-Петрозаводск-Сортавала-Выборг-Москва. Туристический поезд будет курсировать до 27 сентября, рассказали в управлении по туризму региона.

За два дня путешественники могут осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, побывать на островах Кижи и Валаам, посетить горный парк «Рускеала». Стоимость билета - от 7 848 рублей.

Туристы путешествуют в двухэтажных вагонах классов «купе» и «СВ» с увеличенным габаритом второго этажа и душем. В составе поезда есть и вагоны класса «люкс» с индивидуальной уборной и душем. (фото источника)