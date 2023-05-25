Кровельный центр открыл новый офис продаж на Кукковке

Теперь кровельные и фасадные материалы можно приобрести по соседству с гипермаркетом «Лента»

Отличная новость для тех, кто прямо сейчас занимается строительством или ремонтом дома. Теперь кровельные и фасадные материалы можно приобрести вместе с повседневными дачными покупками и не ездить за ними специально. Новый офис продаж «Кровельного центра» открылся по соседству с гипермаркетом «Лента» на Комсомольском проспекте, 27. Удобная точка на Кукковке по пути за город.

Работают без выходных с 9:00 до 21:00, чтобы вы могли приехать за консультацией, заказать и приобрести все, что надо для кровли и фасада. Например, популярную листовую кровлю из металлочерепицы или профнастила – надежную, прочную и долговечную, идеально подходящую к архитектуре и стилю вашего дома. А также водосточную систему с внушительным запасом прочности. В том числе – из уникальной серии элементов «Вектор», специально разработанной мастерами Кровельного центра. Размер элементов «Вектор» может достигать 15 метров! Это значит, что вам не придется покупать стандартные детали с запасом, монтаж будет гораздо проще, а конструкция герметичнее.

Большинство элементов мастера «Кровельного центра» изготавливают сами, причем заказ могут выполнить в течение всего нескольких дней. К примеру, жестяные изделия любой сложности: подоконные и цокольные планки, воздуховоды и трубы круглого сечения во всем разнообразии диаметров, внешние и внутренние углы для облицовки фасадов и прямоугольные воздуховоды и трубы, оголовки печных труб, вентиляционные решетки.

Здесь же представлена коллекция пожаробезопасных материалов для строительства заборов, которым не страшны перепады карельской погоды. Для них не придется рубить драгоценные деревья, а эстетичный вид сохранится годами – без ремонта.

Приезжайте в офис продаж на Кукковке, чтобы изучить ассортимент и увидеть все своими глазами. Консультанты с удовольствием помогут сориентироваться в многообразии материалов и учесть каждую деталь: от конька системы «Вектор» на крышу, который тоже может быть длиной до 15 м, до саморезов, от качества которых зависит результат работы.

А если вы уже сделали выбор, заказать материалы для кровли и фасада можно на сайте http://кровля-карелия.рф или по телефону 555-666.

На правах рекламы. ИП Михайлов А.Д., ИНН 100100085593