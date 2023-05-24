Проверка и контроль стоков в Онего

Ежемесячно в рамках производственно-экологического контроля сотрудники лаборатории АО «ПКС-Водоканал» исследуют воду в точках, согласованных с отделом водных ресурсов Невско-ладожского бассейнового водного управления. На прошлой неделе пробы воды брали в створе трубы, откуда в Онежское озеро выходят очищенные стоки канализационных очистных сооружений (КОС).

Забор проб воды

В «РКС-Петрозаводск» тщательно следят за состоянием воды близ канализационных очистных сооружений в любое время года. В лаборатории проверяют, загрязнено ли озеро. Воду исследуют на наличие тяжелых металлов, взвешенных веществ, фота и фосфора – всего таких показателей 26.

Оборудование для забора проб

Онежское озеро входит в бассейн Балтийского моря, поэтому этот водоем особо значим не только для экологов нашей страны, но и для Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря «ХЕЛКОМ». В силу этих причин, несколько лет назад городские очистные сооружения, за которые отвечает АО «ПКС-Водоканал», находились под пристальным наблюдением, и КОС были обозначены как экологическая «горячая точка» Баренцева региона.

Контроль состояния воды в мае

Очистные сооружения стали пилотным проектом по исключению из перечня «горячих точек» региона. Это удалось сделать в 2020 году.

Существенные экологические улучшения были достигнуты в период с 2012 по 2019 гг. с помощью реконструкции, которую удалось осуществить благодаря финансированию Северных стран и собственных средств. В 2019 году работы по модернизации КОС были завершены, и показатели концентрации некоторых веществ значительно снизились. Сбросы фосфатов тогда сократились на 85%, а нитритов более чем на 96%.

Средние показания нитрит-анионов с 2012 по 2019 гг. составляли 0,099 мг/ куб. дм, а сейчас, в 2023 году – меньше 0,003 мг/куб. дм. Содержание в воде фосфат-ионов раньше было в районе 0,08 мг/ куб. дм, а с 2019 года эта цифра уменьшилась до 0,016 мг/куб. дм.

За состояние воды рядом с КОС Петрозаводска можно не беспокоиться – стоки тщательно очищаются от загрязняющих веществ, что доказывают лабораторные исследования различных организаций.