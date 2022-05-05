Крайне тяжелых больных с ковидом в Карелии пока нет

На 5 мая в Карелии зарегистрированы 134333 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17623 ребенка.

За прошедшие сутки выявили 40 инфицированных (13 – дети), из них непривитых – 32 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 274 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 249 человек, в тяжелом – 25, все не привиты.

В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131817 человек, за последние сутки – 66.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1499 человек. // Фото: Tumisu/ pixabay.com