27 августа 2025, 16:04
Кратковременные дожди ожидаются в четверг в Карелии
До 16 градусов обещают синоптики в республике 28 августа
Фото: freepik / Wirestock
Завтра, 28 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +11,+16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +7+12, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже +8+13, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +15, облачно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.