Костомукшанин пожалел похитителя из Ленинградской области

В полицию поступило заявление от жителя Костомукши, который рассказал, что у него похитили мобильный телефон, сообщает МВД Карелии.

Мужчина предположил, что мог выронить гаджет стоимостью более 9 тысяч рублей в такси. Он пытался дозвониться на личный номер, однако слышал только «вызываемый абонент недоступен». Было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что к краже причастен 35-летний житель Ленинградской области, который дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием.

Обвиняемый рассказал, что приехал в Костомукшу по личным делам. В день происшествия отдыхал в компании друзей. После застолья вызвал такси. В машине под передним пассажирским сиденьем он обнаружил чужой смартфон. Водителю сообщать о находке не стал, а спрятал его в своем кармане. Затем избавился от сим-карты и начал пользоваться найденным гаджетом, не пытаясь вернуть его владельцу.

Житель Ленобласти раскаялся в содеянном и добровольно выдал похищенное имущество. Потерпевший, не имея более претензий к обвиняемому, принял решение не омрачать судимостью его биографию. Уголовное дело было прекращено. Тем не менее, мужчине назначен судебный штраф. // Фото: kolesa.ru