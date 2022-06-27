Контрактник и доброволец из Карелии погибли на Донбассе

В ходе военной спецоперации на Украине погибли еще два жителя Карелии. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

Не вернулись живыми с Донбасса гвардии старший сержант Дмитрий Карсаков и доброволец Владимир Ясевич из Питкяранты.

Дмитрий родом из Видлицы Олонецкого района. Он служил по контракту, был командиром отделения реактивной артиллерийской батареи. Владимир поехал добровольцем на помощь жителям Донбасса.