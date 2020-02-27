Конференция «Женщина и бизнес» пройдет в Петрозаводске

Конференция «Женщина и бизнес» призвана укрепить положительный образ женщины-предпринимателя в обществе. Корпорация развития Республики Карелия, выступающая организатором мероприятия, приурочила конференцию к празднованию Международного женского дня.

«Конференция рассчитана, в первую очередь, на представительниц прекрасного пола. Чтобы добиться успеха в предпринимательстве, женщины используют непривычные для мужчин стратегии – интуицию, вдохновение, поддержку. Женщины учатся держать баланс между карьерой и семьей. Это ведь не всегда просто – быть эффективной в работе и при этом радоваться простым вещам. Нужно иметь высокую мотивацию и уверенность в себе, чтобы воплощать в жизнь свои мечты. Профессиональные спикеры конференции, а также успешные женщины, ведущие свой бизнес на территории Республики Карелия, как раз поделятся с участниками своими секретами»,

– прокомментировала предстоящее мероприятие генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Марина Кувшинова.

Конференция «Женщина и бизнес» будет актуальна как для начинающих собственников компаний, нуждающихся в поддержке или вдохновении, так и для опытных предпринимателей, развивающих свое дело. Мероприятие будет полезно и тем, кто только планирует открыть собственный бизнес. Женщины-предприниматели смогут встретиться и пообщаться друг с другом. У них появится возможность поделиться знаниями и опытом, наметить новые цели и точки роста, найти новых клиентов и партнеров. Организаторы позаботились о том, чтобы участницы смогли провести время максимально эффективно, предусмотрев организацию досуга и анимационную программу для детей.

Программа мероприятия предполагает и практическую часть: деловую игру и мастер-классы, тренинг по профессиональной грамотности и семинар по моделям и формам поддержки организаций малого и среднего бизнеса. А создать праздничное настроение участницам поможет составление букетов из живых цветов и нарядная выставка-ярмарка.

В настоящий момент программа конференции находится в стадии формирования. Ознакомиться с ней можно будет на сайте Корпорации развития Республики Карелия. А пока можно пройти регистрацию на мероприятие по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1aIt0lhOCiJfNAhtP1wbn..

Конференция «Женщина и бизнес» состоится 4 марта 2020 года с 9.30 до 17.00 в отеле Piter Inn по адресу: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, дом. Регистрация участников будет проходить с 9.30 до 10.00.