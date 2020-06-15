15 июня 2020, 17:12
Происшествия

Кондопожанка попыталась подкупить полицейского за 100 тысяч рублей

Предпринимательница в Карелии осуждена за взятку

Полиция Карелии напоминает, что дача взятки должностному лицу карается законом и приводит в пример попытку дать взятку предпринимательницей Кондопоги, сообщает МВД Карелии.

Правоохранители рассказывают, что жительница Кондопоги реализовала в торговой точке контрафакт и предложила полицейскому 100 000 рублей за прекращение в отношении нее соответствующей проверки.

Полицейский оказался честным, женщина была судима по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействие».  

Приговор - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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Метки: 
Взятка
коррупция
Карелия
Кондопога
Полиция