Кондопожанка попыталась подкупить полицейского за 100 тысяч рублей

Полиция Карелии напоминает, что дача взятки должностному лицу карается законом и приводит в пример попытку дать взятку предпринимательницей Кондопоги, сообщает МВД Карелии.

Правоохранители рассказывают, что жительница Кондопоги реализовала в торговой точке контрафакт и предложила полицейскому 100 000 рублей за прекращение в отношении нее соответствующей проверки.

Полицейский оказался честным, женщина была судима по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействие».

Приговор - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.